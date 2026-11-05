Παγκόσμιο ρεκόρ με 51 αποβολές σε αγώνα νέων στη Βραζιλία

51 κόκκινες κάρτες έβγαλε ο διαιτητής σε αγώνα πρωταθλήματος νέων κάτω των 20 ετών στη Βραζιλία, ανάμεσα στην Ουμπερλάντια και τη Μαμόρε, μετά από μαζικά επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών και μελών των δύο ομάδων.

Πρόκειται για παγκόσμιο ρεκόρ αποβολών σε ποδοσφαιρικό αγώνα, ενώ η ένταση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο στάδιο Παρκ ντο Σαμπιά και οδήγησε στην επέμβαση της στρατιωτικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 51 κόκκινες κάρτες, οι 43 αφορούσαν ποδοσφαιριστές και οι υπόλοιπες οκτώ μέλη των τεχνικών επιτελείων των δύο ομάδων. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε καταγραφεί το 2011 στην Αργεντινή. Τότε, σε αγώνα της πέμπτης κατηγορίας ανάμεσα στην Κλουμπ Ατλέτικο Κλαϊπόλε και τη Βικτοριάνο Αρένας, είχαν δοθεί 36 κόκκινες κάρτες.

Πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια

Σύμφωνα με την έκθεση του διαιτητή, η κατάσταση ξέφυγε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Μαμόρε είχε προηγηθεί με 3-1, όταν ο ποδοσφαιριστής της ομάδας, Ντάβι, προκάλεσε τον αντίπαλο πάγκο κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών του.

Η αντίδραση ήταν άμεση. Ο προπονητής τερματοφυλάκων της Ουμπερλάντια, Πάουλο Σέρτζιο Ντίας ντος Σάντος, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και πυροδότησε τη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ακολούθησαν μαζικές αποβολές, ενώ τρεις ποδοσφαιριστές είχαν ήδη δει την κόκκινη κάρτα νωρίτερα στην αναμέτρηση.

Ζημιές στο γήπεδο και οριστική διακοπή

Τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο. Στην αστυνομική έκθεση καταγράφονται 14 σπασμένες πόρτες, φθορές στις εγκαταστάσεις των ντους, σπασμένα παράθυρα, αλλά και καταστροφές σε πάγκους, τραπέζια και καρέκλες.

Ο αγώνας διακόπηκε για περίπου 40 λεπτά. Στη συνέχεια, ο διαιτητής Φερνάντο Πάτρικ Ντρόσγκιτς Μοντέστο αποφάσισε την οριστική διακοπή του.

Μετά την απόφαση, η Ουμπερλάντια ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την αναμέτρηση και παραχωρεί τη νίκη στη Μαμόρε. Ο λόγος ήταν ότι, μετά τις αποβολές, η αντίπαλη ομάδα είχε πλέον στη διάθεσή της μόλις επτά ποδοσφαιριστές.

Πηγή Βίντεο: X – Peter O.U