Ολυμπιακός: Ισόπαλος κόντρα στη Ρεν και έφτασε στην κορυφή

Ο Ολυμπιακός πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0) απέναντι στη Ρεν στη Γαλλία, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καλή εικόνα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, δημιούργησαν περισσότερες ευκαιρίες από τους γηπεδούχους και έφτασαν τους 10 βαθμούς. Έτσι, ανέβηκαν μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας, διατηρώντας το αήττητό τους στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Πειραιά παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, αλλά μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Μόλις στο πρώτο λεπτό, ο Γκονσάλες έχασε ευκαιρία με κεφαλιά από καλή θέση. Στο 9’, ο Πουέρτα δοκίμασε το σουτ, όμως ο Σαμπά ήταν σε ετοιμότητα. Λίγο αργότερα, ο Φορτούνης έστειλε την μπάλα εκτός εστίας, ενώ στο 19’ νέο σουτ του Πουέρτα πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια.

Η Ρεν απείλησε για πρώτη φορά στο 23’, με τον Ορτέγκα να μπλοκάρει την κεφαλιά του Κρέσγουελ. Στο 30’, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού σταμάτησε και το σουτ του Αλ Ταμάρι. Στο 44’ οι Γάλλοι έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα με αυτογκόλ του Μπρούνο, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ, καθώς ο Αλ Ταμάρι ήταν εκτεθειμένος στη φάση. Η απόφαση επιβεβαιώθηκε και από το VAR.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αλ Ταμάρι απείλησε ξανά στο 59’, χωρίς να βρει στόχο. Ο Ολυμπιακός απάντησε με σημαντικές ευκαιρίες. Στο 68’, ο Μάρτινς δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Φορτούνη. Δύο λεπτά αργότερα, ο Γιάρεμτσουκ πήρε την κεφαλιά έπειτα από συνεργασία των Φορτούνη και Έσε, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία.

Ο Μάρτινς έχασε ακόμη μία ευκαιρία στο 90’, όταν δεν κατάφερε να νικήσει τον Σαμπά. Στις καθυστερήσεις, όμως, ήταν η σειρά του Ορτέγκα να κρατήσει όρθιο τον Ολυμπιακό. Ο τερματοφύλακας των «ερυθρόλευκων» πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση σε σουτ του Ρονζιέ, διατηρώντας το 0-0.

Το τελικό σφύριγμα βρήκε τον Ολυμπιακό με έναν πολύτιμο βαθμό, που τον έφερε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 10 πόντους, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο.