Σπουδαίο «διπλό» πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός AKTOR στη Βαλένθια, επικρατώντας με buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις για τη 14η αγωνιστική της Euroleague.

Το νικητήριο καλάθι του Αμερικανού φόργουορντ έφερε έξαλλους πανηγυρισμούς όχι μόνο στον πάγκο και το παρκέ, αλλά και χιλιόμετρα μακριά, στα σπίτια των παικτών. Συγκεκριμένα, στην Αθήνα, οι οικογένειες του Τζέριαν Γκραντ και του Κέντρικ Ναν παρακολούθησαν μαζί τη δραματική αναμέτρηση.

Οι σύντροφοι των δύο Αμερικανών γκαρντ δημοσίευσαν βίντεο από τη στιγμή της τελευταίας φάσης, καταγράφοντας τις επικές αντιδράσεις των παιδιών τους. Μάλιστα, σε ένα από τα πλάνα, ένας από τους γιους του Γκραντ φαίνεται να ξεσπά σε κλάματα μπροστά στην κάμερα, μην μπορώντας να πιστέψει τη συγκλονιστική εξέλιξη στη Roig Arena.