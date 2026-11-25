Με σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης (26/11, 22:00) στη Δανία, όπου αντιμετωπίζει τη Νόρτζελαντ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Πέρα από τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ και χάνει το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου, εκτός μάχης για το ματς με τους Δανούς τέθηκαν επίσης ο Στέφαν ντε Φράι και ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Ειδικότερα, ο αρχηγός του «τριφυλλιού» δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις έντονες ενοχλήσεις στον αριστερό καρπό –απόρροια της βαριάς κάκωσης που αποκόμισε από το μαρκάρισμα του Τιάγκο Νους κόντρα στους Κρητικούς– και κρίθηκε προτιμότερο να προφυλαχθεί. Από την πλευρά του, ο Κυριακόπουλος ταλαιπωρείται από μυϊκό πρόβλημα. Περισσότερες διευκρινίσεις για την κατάσταση και των δύο αναμένεται να δώσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην απογευματινή (18:00) συνέντευξη Τύπου της ομάδας.

Στην αποστολή των «πρασίνων» που αναχωρεί αεροπορικώς το πρωί της Τετάρτης (25/11) για τη Δανία συμπεριλήφθηκαν τόσο ο Βίκτορ Κρίστιανσεν όσο και ο νεαρός Τερζής, με τον Νίστρουπ να επιλέγει συνολικά 21 ποδοσφαιριστές λόγω των απουσιών που προέκυψαν.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Πένια, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Τερζής, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ.