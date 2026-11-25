Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ετοιμάζεται να ενισχύσει την Εθνική μπάσκετ στις κρίσιμες αναμετρήσεις με τη Γεωργία και την Ισπανία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Ελλάδα υποδέχεται τη Γεωργία αύριο, στις 20:00, στο Telekom Center Athens, ενώ στις 29 Νοεμβρίου, στις 19:00, αντιμετωπίζει την Ισπανία στην Ιβηρική.

Ο διεθνής γκαρντ βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη και, παρά την αποχή του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, δηλώνει έτοιμος για την επιστροφή του στη δράση με το εθνόσημο.

Το μήνυμα του Ντόρσεϊ για τη Γεωργία

Αναφερόμενος στην πρώτη αντίπαλο της Ελλάδας, ο Ντόρσεϊ υπογράμμισε ότι η Γεωργία είναι μια σκληρή και περήφανη ομάδα, την οποία η Εθνική γνωρίζει από το προηγούμενο Ευρωμπάσκετ.

Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο παιχνίδι θα κριθεί κυρίως από τη μαχητικότητα και την ψυχική δύναμη των παικτών, παρά από το ατομικό ταλέντο. Παράλληλα, σημείωσε ότι η απουσία των NBAers της Γεωργίας μπορεί να αλλάξει τις αγωνιστικές ισορροπίες και να αναδείξει διαφορετικούς πρωταγωνιστές.

«Έχουμε την υποχρέωση να κερδίσουμε»

Ο Έλληνας διεθνής δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα αρνητικά αποτελέσματα που προηγήθηκαν, τονίζοντας ότι η ομάδα πρέπει πλέον να αντιδράσει.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην προηγούμενη νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας, στην οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Ντόρσεϊ ευχήθηκε να παρουσιάσει ακόμη καλύτερη εικόνα, επισημαίνοντας ότι στόχος του είναι να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση όταν έρθει η ώρα του αγώνα.