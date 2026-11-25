Στο επίκεντρο η υγεία του και η συζήτηση για πιθανή μείωση του μισθού του

Στο επίκεντρο η υγεία του και η συζήτηση για πιθανή μείωση του μισθού του

Στο επίκεντρο η υγεία του και η συζήτηση για πιθανή μείωση του μισθού του

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η στάση της διοίκησης της Μπάγερν Μονάχου απέναντι στον Τζαμάλ Μουσιάλα, μετά τη διάγνωση νευρολογικής διαταραχής που αντιμετωπίζει ο 23χρονος ποδοσφαιριστής.

Ενώ ο Γερμανός διεθνής ακολουθεί θεραπευτική αγωγή για τις επιληπτικές κρίσεις που παρουσίασε το περασμένο καλοκαίρι, κορυφαία στελέχη του συλλόγου έχουν ανοίξει δημόσια συζήτηση για το ύψος των αποδοχών του και το ενδεχόμενο μείωσης του μισθού του.

Οι τοποθετήσεις των Καρλ-Χάινς Ρουμενίγκε, Ούλι Χένες και Γιαν-Κρίστιαν Ντρέεσεν έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από παλαίμαχους ποδοσφαιριστές και μέλη της Μπάγερν. Στο πλευρό του Μουσιάλα έχει ταχθεί και η Παγκόσμια Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (FIFPRO), η οποία κάνει λόγο για συντονισμένη προσπάθεια άσκησης πίεσης σε έναν αθλητή που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Πηγή Βίντεο: X – Bayern & Germany, B/R Football