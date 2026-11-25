Ολυμπιακός και όλοι οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής

Ο Τσακαλίδης στο Άρης vs Ολυμπιακός και όλοι οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής

Ο Βόσνιος elite διαιτητής Ιρφάν Πελίτο ορίστηκε από την ΚΕΔ για το ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 21:00, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοίνωσε τους ορισμούς για όλους τους αγώνες του Σαββατοκύριακου 28-29 Νοεμβρίου.

Ο 42χρονος διαιτητής από τη Βοσνία έχει βρεθεί και στο παρελθόν σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Σενάντ Ιμπρισίμπεγκοβιτς και Νταβόρ Μπέλιο, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Τάσος Παπαπέτρου.

Στο VAR θα βρίσκεται ο Ολλανδός Πολ Βαν Μπέκελ, με AVAR τον συμπατριώτη του Ρίτσαρντ Μάρτενς.

Οι διαιτητές στα υπόλοιπα μεγάλα παιχνίδια

Στο δεύτερο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής, ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό, διαιτητής θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Την ευθύνη του VAR και του AVAR θα έχουν οι Ιταλοί Ροζάριο Αμπίσο και Αλεσάντρο Προντέρα αντίστοιχα.

Στην αναμέτρηση Ατρόμητος – Παναθηναϊκός, που θα γίνει την Κυριακή στις 17:00, ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας. Στο VAR θα βρίσκονται οι Πολυχρόνης και Μέγας.