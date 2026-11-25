Τέσσερις σημαντικές εκτός έδρας νίκες σημειώθηκαν στη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σέιβον Σιλντς, που πέτυχε επτά τρίποντα, η Φενέρμπαχτσε έκανε την ανατροπή απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο για τρία δεκάλεπτα και προηγήθηκαν με 61-53, όμως η τελευταία περίοδος ανήκε στους Τούρκους.

Ο Σιλντς πέτυχε τρία συνεχόμενα τρίποντα, έδωσε το προβάδισμα στη Φενέρ (62-65) και οδήγησε την ομάδα του σε ένα πολύτιμο διπλό με 83-77.

Η Μακάμπι πήρε το ντέρμπι στο Μόναχο

Σημαντική νίκη με 87-79 πανηγύρισε η Μακάμπι απέναντι στην Μπάγερν, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται πλέον στο ίδιο ρεκόρ, 4-10.

Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια. Η Μπάγερν ισοφάρισε σε 63-63 στην τρίτη περίοδο και έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά με 68-66. Ωστόσο, ο Σόρκιν ανέλαβε δράση στην τελική ευθεία. Με οκτώ συνεχόμενους πόντους στο 37ο λεπτό διαμόρφωσε το 81-74 και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη των Ισραηλινών.

Επίδειξη δύναμης από τη Βίρτους, ασταμάτητη η Παρί

Η Βίρτους Μπολόνια κυριάρχησε στο Βελιγράδι και συνέτριψε τον Ερυθρό Αστέρα με 108-84. Οι Ιταλοί πήραν από νωρίς τον έλεγχο και έκαναν τη διαφορά στην τρίτη περίοδο, όταν έτρεξαν σερί 15-0 και ξέφυγαν με 52-74. Ο Έντουαρντς σημείωσε 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Μονέκε ήταν πρώτος σκόρερ των Σέρβων με 20 πόντους.

Την ίδια ώρα, η Παρί συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία της. Νίκησε με 88-76 την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη και έφτασε τις επτά διαδοχικές επιτυχίες. Ο Ρόουντεν είχε 21 πόντους, ενώ ο Τζόνσον πρόσθεσε 12 πόντους και 15 ριμπάουντ. Η Μπεσίκτας προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας στους πέντε πόντους, αλλά οι Γάλλοι κράτησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος.