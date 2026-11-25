Την πρωτιά στον 1ο όμιλο, η οποία θα της εξασφαλίσει ευνοϊκότερη διασταύρωση στη φάση των νοκ άουτ, διεκδικεί σήμερα (25/11, 16:30) η Εθνική μας ομάδα U17 απέναντι στο Κατάρ, στο γήπεδο Νο2 των εγκαταστάσεων της Aspire Academy στη Ντόχα.

Το έργο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος αναμένεται απαιτητικό, καθώς η οικοδέσποινα ομάδα διαθέτει ένα ιδιαίτερα καλοδουλεμένο σύνολο και «καίγεται» για βαθμολογικό όφελος προκειμένου να αποφύγει τον πρόωρο αποκλεισμό πριν από τους «32».

Η U17 του Κατάρ απαρτίζεται από επίλεκτους νεαρούς ποδοσφαιριστές που προπονούνται μαζί στην Aspire Academy ήδη από την ηλικιακή κατηγορία Κ12. Ως εκ τούτου, παρότι υστερούν σε ατομικό ταλέντο συγκριτικά με τους διεθνείς μας, ξεχωρίζουν για την υψηλή συνοχή και την αγωνιστική τους χημεία.

Στον πάγκο των γηπεδούχων κάθεται ο Αλβάρο Μεχία, γνώριμος στο ελληνικό κοινό τόσο από το σύντομο πέρασμά του από τον Εργοτέλη όσο και από το παλαιότερο viral βίντεο, όταν φίλοι της κρητικής ομάδας τον είχαν μπερδέψει με τουρίστα. Αγωνιστικά, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι μέσοι Χάντι και Άιμαν, καθώς και ο ακραίος επιθετικός Ντιαεντλίν Μπενιατλά.

Πλάνα μερικού rotation από τον Παπαδάκη

Από την πλευρά της Ελλάδας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Παπαδάκης προσανατολίζεται σε μερικό φρεσκάρισμα της ενδεκάδας. Στόχος του είναι αφενός να δώσει χρόνο συμμετοχής και την εμπειρία του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε παιδιά που έχουν αγωνιστεί λίγο ή καθόλου μέχρι στιγμής, και αφετέρου να διαχειριστεί τις δυνάμεις της ομάδας ενόψει της συνέχειας. Η επόμενη υποχρέωση της «γαλανόλευκης» στα νοκ άουτ θα διεξαχθεί είτε τη Δευτέρα (30/11) είτε την Τρίτη (1/12), κάτι που θα ξεκαθαρίσει οριστικά την Παρασκευή με την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων.