Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ προετοιμάζεται για τους αγώνες με τη Γεωργία στις 26 Νοεμβρίου και την Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Ο Βασίλης Σπανούλης έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την αναμέτρηση με τη Γεωργία, αναφέρθηκε στα προβλήματα τραυματισμών και στην απουσία παικτών που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα.

Στη Media Day της Εθνικής, ο ομοσπονδιακός προπονητής ζήτησε από την ομάδα να επικεντρωθεί στους διαθέσιμους αθλητές και κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια στο γήπεδο.

Σπανούλης: Πρώτος στόχος η νίκη απέναντι στη Γεωργία

Ο Βασίλης Σπανούλης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να στρέψει από τώρα την προσοχή της στο παιχνίδι με την Ισπανία, καθώς προηγείται η κρίσιμη αναμέτρηση με τη Γεωργία.

«Να μη σκεφτόμαστε το παιχνίδι με την Ισπανία. Το ματς με τη Γεωργία είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσεις. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα τραυματισμών και κάποια άλλα που δεν περιμέναμε έρχονται στην πορεία. Αυτή είναι η συνθήκη, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Προπόνηση δεν μπορούμε να κάνουμε, λείπουν τα παιδιά από την Ευρωλίγκα. Πρέπει να εστιάσουμε στα παιδιά που έχουμε. Να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας, να γεμίσει ο κόσμος το γήπεδο, να δώσουμε την ψυχή μας».

Η απουσία του Νικ Καλάθη από την Εθνική Ελλάδας

Ο Νικ Καλάθης δεν θα είναι διαθέσιμος λόγω τραυματισμού. Ο Σπανούλης δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον διεθνή γκαρντ, ο οποίος ήθελε να ενισχύσει την Εθνική Ελλάδας στα δύο παιχνίδια των προκριματικών.

«Ο Νικ είδαμε πόσο σημαντικός είναι και πώς έπαιξε στο τελευταίο παράθυρο του Αυγούστου και φέτος παίζει πολύ καλά. Δυστυχώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, μίλησα μαζί του, στεναχωρήθηκε, ήθελε να είναι εδώ. Θα είναι μία τεράστια απώλεια. Όλοι ξέρουν την ποιότητα του Νικ και τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Στον αθλητισμό όλα μπορούν να γίνουν και να κερδίσεις και να χάσεις. Είναι παράξενη η διαδικασία των παραθύρων. Αυτή είναι η κατάσταση, εμείς θα δώσουμε την ψυχή μας και στο τέλος της ημέρας να ξέρουμε ότι έχουμε δώσει τα πάντα για να τα καταφέρουμε».