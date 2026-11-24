Η εξαιρετική πορεία της Εθνικής U17 στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17 του Κατάρ θα έχει συνέχεια για αρκετές ακόμη ημέρες. Σίγουρα στη φάση των νοκ-άουτ, καθότι η «γαλανόλευκη» ομάδα εξασφάλισε και… τυπικά πλέον απ’ τη Δευτέρα (23/11) την παρουσία της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, πριν καν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στον 1ο όμιλο.

Το απόλυτο των βαθμών στις δύο πρώτες αγωνιστικές αποδείχθηκε αρκετό για να σφραγίσει το «εισιτήριο» της Ελλάδας για τη φάση των «32». Οι νίκες απέναντι στην Αίγυπτο (2-1) και τον Παναμά (2-1) έφεραν τη «γαλανόλευκη» στους 6 βαθμούς, ενώ τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομίλων, μετά και τους αγώνες της Δευτέρας (23/11), έβαλαν οριστικά τέλος σε κάθε πιθανή ή… απίθανη εκκρεμότητα αναφορικά με την πρόκρισή της.

Πλέον, η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη έχει μπροστά της μία ακόμη αναμέτρηση για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 16:30 ώρα Ελλάδας, θα αντιμετωπίσει το Κατάρ, με στόχο να διατηρήσει το αήττητο και να εξασφαλίσει την πρώτη θέση του 1ου ομίλου.

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

1ος Όμιλος

Ελλάδα-Παναμάς 2-1

Κατάρ-Αίγυπτος 0-2

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ελλάδα 6

Αίγυπτος 3

Κατάρ 3

Παναμάς 0

2ος Όμιλος

Ισημερινός-Ουγκάντα 0-0

Νότια Κορέα-Νέα Καληδονία 6-0

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Νότια Κορέα 6

Εκουαδόρ 4

Ουγκάντα 1

Νέα Καληδονία 0

3ος Όμιλος

Δανία-Αυστραλία 0-0

Αργεντινή-Μοζαμβίκη 2-1

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Αυστραλία 4

Αργεντινή 3

Μοζαμβίκη 3

Δανία 1

4ος Όμιλος

Γαλλία-Σαουδική Αραβία 0-1

Ουρουγουάη-Αϊτή 4-1

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ουρουγουάη 6

Σ. Αραβία 3

Γαλλία 3

Αϊτή 0

5ος Όμιλος

Ουζμπεκιστάν-Τζαμάικα 6-2

Ιταλία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ιταλία 6

Ουζμπεκιστάν 3

Ακτή Ελεφαντ. 3

Τζαμάικα 0

6ος Όμιλος

Τατζικιστάν-Κροατία 0-4

Σενεγάλη-Κούβα 9-0

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Σενεγάλη 4

Κροατία 4

Τατζικιστάν 3

Κούβα 0

7ος Όμιλος

Βιετνάμ-Νέα Ζηλανδία 2-3

Μάλι-Βέλγιο 2-1

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Μάλι 6

Βέλγιο 3

Βιετνάμ 1

Νέα Ζηλανδία 1

8ος Όμιλος

Ισπανία-Φίτζι 15-0

Μαρόκο-Κίνα 2-2

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ισπανία 6

Μαρόκο 4

Κίνα 1

Φίτζι 0

9ος Όμιλος

Κόστα Ρίκα-Ιρλανδία 24/11

Βραζιλία-Τανζανία 24/11

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Βραζιλία 3

Κόστα Ρίκα 1

Τανζανία 1

Ιρλανδία 0

10ος Όμιλος

Δομινικανή Δημοκρατία-Χιλή 24/11

Αλγερία-Μαυροβούνιο 24/11

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Χιλή 3

Δ. Δημοκρατία 1

Μαυροβούνιο 1

Αλγερία 0

11ος Όμιλος

Βενεζουέλα-Ρουμανία 24/11

Μεξικό-Καμερούν 24/11

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Βενεζουέλα 3

Μεξικό 3

Καμερούν 0

Ρουμανία 0

12ος Όμιλος

Ιαπωνία-Σερβία 24/11

Ονδούρα-Κολομβία 24/11

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Σερβία 3

Κολομβία 3

Ιαπωνία 0

Ονδούρα 0

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ