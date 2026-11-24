Την πρώτη του συμμετοχή στην αρχική πεντάδα των Μπρούκλιν Νετς θα πραγματοποιήσει ο Μίκελ Μπράουν Τζούνιορ, στην αναμέτρηση με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο 20χρονος γκαρντ παίρνει την ευκαιρία να ξεκινήσει βασικός, μετά και τον τραυματισμό του Νόλαν Τραορέ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για οκτώ έως δέκα εβδομάδες λόγω θλάσης στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο.

Η απόφαση έγινε γνωστή πριν από το παιχνίδι στη Μινεσότα, με τον Μπράουν να παίρνει θέση στην πεντάδα δίπλα στους Ντάνι Γουλφ, Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, Τζούλιους Ραντλ και ΝτέιΡον Σαρπ.

Ο προπονητής των Νετς, Τζόρντι Φερνάντεθ, χαρακτήρισε θετική και σημαντική την ευκαιρία που δίνεται στον Μπράουν. Παράλληλα, απέφυγε να αποκαλύψει συγκεκριμένο όριο συμμετοχής σε λεπτά, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο παίκτης μπορεί να αγωνιστεί σε χρόνο αντίστοιχο με εκείνον ενός βασικού.

Μέχρι τώρα, ο Μπράουν μετρά 12 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ κατά μέσο όρο ανά αγώνα. Τα ποσοστά του είναι 35% στα σουτ και 33,8% στα τρίποντα. Παρά τον περιορισμό στον χρόνο συμμετοχής του, έχει ήδη αγωνιστεί από 20 έως 29 λεπτά σε επτά παιχνίδια. Εφόσον ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, δεν αποκλείεται να ξεπεράσει για πρώτη φορά φέτος τα 30 λεπτά.

Η δύσκολη αποστολή απέναντι στη Μινεσότα

Η πρώτη του παρουσία στην αρχική πεντάδα συνοδεύεται από μια δύσκολη δοκιμασία. Απέναντί του θα βρεθεί ο γκαρντ των Τίμπεργουλβς, ΛαΜέλο Μπολ, ο οποίος έχει μέσο όρο 17,2 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 5,8 ασίστ. Σουτάρει με 41% εντός πεδιάς και 35,9% από τη γραμμή των τριών πόντων.

Οι Νετς, που έχουν ξεκινήσει τη σεζόν με ρεκόρ 3-12, αναζητούν μια νίκη που θα τους βοηθήσει να αλλάξουν την εικόνα τους.

Πηγή Φωτογραφίας: sports.yahoo.com