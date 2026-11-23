Πόσο θα μείνει εκτός και ποια ματς χάνει

Πόσο θα μείνει εκτός και ποια ματς χάνει

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Λιόν Μπέιλι για περίπου τρεις εβδομάδες, καθώς ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ υπέστη θλάση στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, μία ημέρα μετά την εξαιρετική εμφάνισή του απέναντι στον Ηρακλή.

Ο 29χρονος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία το πρωί, στο Ιατρικό Κέντρο Νέου Φαλήρου, με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν τον μυϊκό τραυματισμό.

Ο Μπέιλι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Πέτυχε δύο γκολ, μοίρασε μία εξαιρετική ασίστ και εντυπωσίασε με τις ατομικές του ενέργειες και τις ντρίμπλες του μπροστά στους φιλάθλους του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ωστόσο, η χαρά του δεύτερου προσωπικού του τέρματος συνοδεύτηκε από ατυχία. Η ενόχληση που αισθάνθηκε κατά την εκτέλεση του πέναλτι αποδείχθηκε σοβαρότερη από την αρχική εκτίμηση. Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα είχε τοποθετήσει πάγο στο σημείο όπου εντοπίστηκε το πρόβλημα, λίγο πάνω από το πίσω μέρος του γονάτου.

Η διάγνωση προκάλεσε απογοήτευση, καθώς ο Τζαμαϊκανός βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει, πάντως, ένα θετικό στοιχείο στην περίπτωσή του: η θλάση δεν αφορά τη γάμπα, η οποία τον είχε ταλαιπωρήσει αρκετά την προηγούμενη σεζόν.

Ο εξτρέμ έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία, με στόχο να επιστρέψει εγκαίρως και να προλάβει ορισμένες αγωνιστικές υποχρεώσεις μέσα στο 2026.

Τα παιχνίδια που χάνει ο Μπέιλι

Η απουσία του δημιουργεί νέα δεδομένα στον σχεδιασμό του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος δεν θα τον έχει στη διάθεσή του τόσο για την αναμέτρηση με τη Μίλαν όσο και για εκείνη με τον Άρη.

Για το παιχνίδι με τους Ιταλούς, ο Βάσκος τεχνικός έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει τις σκέψεις του για την ενδεκάδα. Στα πλάνα του βρίσκονται οι Φορτούνης και Φρόιλερ, που αποτελούν τις δύο πρώτες αλλαγές, καθώς και αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν απέναντι στον Ηρακλή.

Παράλληλα, αναμένεται να στηριχθεί και στους σταθερούς ευρωπαϊκούς πυλώνες της ομάδας, δηλαδή τους Μπρούνο, Ζέλσον και Γκονσάλες.