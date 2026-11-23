Ο Σαντίνο Αντίνο υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, όπως έδειξαν οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός τίθεται εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν 2026/27, ενώ η επιστροφή του υπολογίζεται στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2027/28.

Η σοβαρότητα της κατάστασης επιβεβαιώθηκε το μεσημέρι, όταν ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις του ποδοσφαιριστή. Τα ευρήματα επιβεβαίωσαν την αρχική ανησυχία του ιατρικού επιτελείου των «πράσινων» για το αριστερό γόνατο του Αντίνο.

Ο τραυματισμός του Αντίνο στον αγώνα με τον ΟΦΗ

Ο τραυματισμός προήλθε κατά τη διεκδίκηση της μπάλας στον αγωνιστικό χώρο, όταν ο Αντίνο πάτησε άσχημα και έπεσε στο χορτάρι. Από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι αντιμετώπιζε έντονους πόνους.

Η διάγνωση της ολικής ρήξης πρόσθιου χιαστού σημαίνει ότι ο 23χρονος Αργεντινός δεν θα είναι διαθέσιμος για τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου.