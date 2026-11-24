Τα δεδομένα του αγώνα, το πρόγραμμα της ημέρας και η βαθμολογία της

Τα δεδομένα του αγώνα, το πρόγραμμα της ημέρας και η βαθμολογία της EuroLeague

Χωρίς τον Κώστα Σλούκα θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τη Βαλένθια απόψε στην Ισπανία, για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη στη Roig Arena, ώστε να φτάσουν τη δεύτερη της βαθμολογίας Βαλένθια, η οποία έχει ρεκόρ 10-3, έναντι 9-4 του Παναθηναϊκού.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την Ισπανία, καθώς αποφασίστηκε να παραμείνει στην Αθήνα και να μην επιβαρυνθεί ενόψει των δύσκολων αγώνων που ακολουθούν.

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Η ομάδα προέρχεται από τη νίκη με 87-72 απέναντι στη Ζαλγκίρις στο Κάουνας και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Από την άλλη, η Βαλένθια βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και κυνηγά την πέμπτη διαδοχική νίκη της στη διοργάνωση. Η τελευταία ήττα της ήταν στις 30 Οκτωβρίου, από την Μπαρτσελόνα με 98-94. Οι Ισπανοί, πάντως, θα παραταχθούν χωρίς τους Νέιτ Ρίβερς και Χασιέλ Ριβέρο.

Σημαντική διαφορά υπάρχει και στην επιθετική παραγωγικότητα των δύο ομάδων. Η Βαλένθια διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση της Euroleague, με 94,5 πόντους ανά αγώνα, πίσω μόνο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη 13η θέση με 85,8 πόντους. Ωστόσο, οι «πράσινοι» υπερέχουν στην άμυνα, καθώς δέχονται κατά μέσο όρο 8,4 πόντους λιγότερους.

Στο αγωνιστικό κομμάτι της Βαλένθια, ξεχωρίζει ο Τι Τζέι Σορτς με 16,5 πόντους και 5,8 ασίστ ανά παιχνίδι. Ο Άρμονι Μπρουκς προσθέτει 14,6 πόντους, ο Νίκολα Μίροτιτς 12,8 και ο Κάμερον Τέιλορ 12. Στα ριμπάουντ, πρωταγωνιστεί ο Νιλ Σακό με 6,8 ανά αγώνα.