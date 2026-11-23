Όχι έναν, αλλά δύο τραυματισμούς έχει να διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός μετά το ματς με τον ΟΦΗ. Μπορεί το τριφύλλι να επικράτησε του ΟΦΗ με 2-0, όμως προέκυψαν ιατρικά προβλήματα σε τρεις από τους παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Σαντίνο Αντίνο και ο Στέφαν Ντε Φράι έχουν προγραμματιστεί για μαγνητική τομογραφία, ενώ ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν βρίσκεται στο νοσοκομείο «Υγεία» για έλεγχο λόγω συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού.

Η σοβαρότερη ανησυχία αφορά τον Αντίνο, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής του θα καθορίσουν τόσο το μέγεθος του προβλήματος όσο και το διάστημα που θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.