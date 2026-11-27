Η Μπενφίκα ηττήθηκε με 4-0 από τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας του.

Ο διεθνής Έλληνας σέντερ φορ απολογήθηκε στους οπαδούς των «Αετών» και υπογράμμισε πως η εμφάνιση δεν μπορεί να επαναληφθεί.

Ο Παυλίδης έστρεψε το βλέμμα στη Μπενφίκα, αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα της Βικτόρια Πλζεν, αλλά και τα προβλήματα που εμφάνισε η πορτογαλική ομάδα στις μονομαχίες και στη διαχείριση των κρίσιμων στιγμών.

Το μήνυμα για χαρακτήρα και αντίδραση

Ο Παυλίδης συνέδεσε την έκταση της ήττας με τη νοοτροπία που πρέπει να δείξει η Μπενφίκα στα δύσκολα διαστήματα ενός αγώνα. Επισήμανε ότι μια κακή ημέρα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια βαθμών, όχι όμως σε κατάρρευση όπως εκείνη που γνώρισαν οι «Αετοί» απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ευθύνη αφορά συνολικά το ρόστερ και όχι μεμονωμένα πρόσωπα, τονίζοντας το βάρος της φανέλας του πορτογαλικού συλλόγου. Η Μπενφίκα στρέφεται πλέον στα επόμενα σημαντικά παιχνίδια της, με τον Έλληνα φορ να δεσμεύεται για μεγαλύτερη προσπάθεια με στόχο την άμεση αγωνιστική αντίδραση.