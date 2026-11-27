Όταν η Αυστραλία και η Αγγλία συναντιούνται στα γήπεδα του κρίκετ, ο αθλητικός πλανήτης σταματά.

Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες και πιο έντονες αθλητικές αντιπαλότητες στην ιστορία, με ρίζες που φτάνουν πίσω στο 1877.

Σήμερα, οι δύο χώρες αναμετρώνται στον 3ο αγώνα της σειράς T20I στο ιστορικό στάδιο The Gabba του Μπρίσμπεϊν, με το σκορ της σειράς στο ισόπαλο 1–1.

Η Αυστραλία υπέστη μια απρόσμενη αγωνιστική κατάρρευση, μένοντας μόλις στους 108 πόντους, δίνοντας στην Αγγλία ένα τεράστιο προβάδισμα για τη νίκη.

Η ένταση κορυφώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο αγώνας διεκόπη προσωρινά λόγω βροχής, αφήνοντας εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο στην αναμονή για το τελικό αποτέλεσμα.

Μπορεί να μην πρόκειται για τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως όταν παίζουν Αυστραλία και Αγγλία, το γόητρο αρκεί για να μετατρέψει κάθε αγώνα σε παγκόσμιο γεγονός.

Ο τρίτος αγώνας T20I μεταξύ Αυστραλίας και Αγγλίας ξεκίνησε στις 10:15 π.μ. ώρα Ελλάδας και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αυτή τη στιγμή το σκορ του τρίτου αγώνα T20I είναι Αυστραλία 108 – Αγγλία 53/3.

Η Αγγλία χρειάζεται μόλις 56 τρεξίματα σε 84 μπαλιές για να κερδίσει.