Ο Αλεξάντερ Κοστιάνοφ τραυματίστηκε σοβαρά κατά την προσπάθειά του να σηκώσει 605 κιλά στην άρση πάγκου, στο Yermak Cup 1 που διεξήχθη στην πόλη Τιούμεν, στη Ρωσία.

Ο 35χρονος powerlifter βρέθηκε κάτω από το βάρος όταν η προσπάθειά του δεν ολοκληρώθηκε. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο.

Τα 605 κιλά έπεσαν πάνω στο σώμα του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Η έκβαση θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερη, δεδομένου του βάρους που κατέληξε πάνω του.

Πηγή Βίντεο: X – Bleacher Report