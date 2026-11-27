Παραλίγο τραγωδία – Έπεσαν 605 κιλά σε 35χρονο powerlifter
Ο Αλεξάντερ Κοστιάνοφ τραυματίστηκε σοβαρά κατά την προσπάθειά του να σηκώσει 605 κιλά στην άρση πάγκου, στο Yermak Cup 1 που διεξήχθη στην πόλη Τιούμεν, στη Ρωσία.
Ο 35χρονος powerlifter βρέθηκε κάτω από το βάρος όταν η προσπάθειά του δεν ολοκληρώθηκε. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο.
Τα 605 κιλά έπεσαν πάνω στο σώμα του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.
Η έκβαση θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερη, δεδομένου του βάρους που κατέληξε πάνω του.
Πηγή Βίντεο: X – Bleacher Report
Μεσημεριανό Δελτίο 27/11/26
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ27/11/2026 14:56
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