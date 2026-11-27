Φέρνει στην Αθήνα τον Αμερικανό που «ματώνει» τα καλάθια στο BCL με 19,8 πόντους

Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ Καρλ Τσέιβις, ο οποίος αγωνίζεται στη φινλανδική Βίλπας.

Ο 25χρονος αποτελεί την επιλογή του Ντράγκαν Σάκοτα για την ενίσχυση της ομάδας και αναμένεται, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, να έρθει άμεσα στην Αθήνα.

Ο Τσέιβις τράβηξε την προσοχή του προπονητή της Ένωσης στη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στη Βίλπας, στην αναμέτρηση που διεξήχθη στη Sunel Arena για το Basketball Champions League (BCL). Οι δύο ομάδες συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο της διοργάνωσης, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στον Σάκοτα να παρακολουθήσει από κοντά τον Αμερικανό.

Ο ύψους 1,98 μ. φόργουορντ είναι 25 ετών και μπορεί να αγωνιστεί τόσο στη θέση «3» όσο και στη θέση «4». Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι η αθλητικότητα και η δύναμη, στοιχεία που τον έχουν βοηθήσει να ξεχωρίσει στις μέχρι τώρα εμφανίσεις του στην Ευρώπη.

Ο Αμερικανός διανύει τη δεύτερη σεζόν του στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στην Ελβετία με τη φανέλα της Νιόν, όπου είχε ιδιαίτερα παραγωγική παρουσία, σημειώνοντας 18,4 πόντους κατά μέσο όρο.

Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή

Η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον σε διαδικασία ολοκλήρωσης της συμφωνίας για την απόκτησή του. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα στις τελευταίες λεπτομέρειες, η μεταγραφή αναμένεται να προχωρήσει άμεσα.

Στη συνέχεια, ο Καρλ Τσέιβις θα ταξιδέψει στην Αθήνα, προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα και να ξεκινήσει τη δουλειά με τους νέους συμπαίκτες του.