Ο Μαρκ Μάρκεθ αποφάσισε να ολοκληρώσει την επαγγελματική του πορεία στο MotoGP, με το Grand Prix της Βαλένθια, από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου, να αποτελεί την τελευταία του συμμετοχή.

Η Ducati Corse γνωστοποίησε την απόφαση του Ισπανού αναβάτη λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2026 στο Πορτιμάο.

Ο Μάρκεθ, που τον Φεβρουάριο συμπληρώνει τα 34 χρόνια του, αποχωρεί έχοντας κατακτήσει 10 παγκόσμιους τίτλους συνολικά, οκτώ από τους οποίους στη μεγάλη κατηγορία. Οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή δεν έχουν γίνει γνωστοί.

Η ανακοίνωση πριν από τις δοκιμές στη Βαλένθια

Η γνωστοποίηση της αποχώρησης έγινε λίγο πριν αρχίσει η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών για το GP της Βαλένθια. Όπως ανέφερε το GPone, ο Μάρκεθ εμφανίστηκε στα pit της Ducati με πινακίδα, σε μια στιγμή έντονης συγκίνησης για την ομάδα.

Η απόφαση αιφνιδίασε τη Ducati, καθώς ο Ισπανός είχε συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα για τις σεζόν 2027 και 2028.

Το συμβόλαιο με τη Ducati και η ανατροπή στο πρωτάθλημα

Στις 20 Νοεμβρίου, ο team manager της Ducati, Νταβίντε Ταρντότσι, είχε δηλώσει ότι ο Μάρκεθ θα συνέχιζε με την ομάδα και το 2027. Ο αναβάτης είχε επίσης αναφέρει ότι θα παρέμενε στους αγώνες όσο το επέτρεπαν η επιθυμία του και η σωματική του κατάσταση.

Ο τίτλος που κατέκτησε στο Πορτιμάο ήταν ο όγδοος του στο MotoGP και ο δέκατος στο σύνολο της καριέρας του. Η σεζόν ολοκληρώθηκε για εκείνον με ανατροπή διαφοράς 102 βαθμών από τους αναβάτες της Aprilia, Μάρκο Μπετζέκι και Χόρχε Μάρτιν.

Οι τραυματισμοί στην καριέρα του Μαρκ Μάρκεθ

Η πορεία του Μάρκεθ τα τελευταία χρόνια επηρεάστηκε από σοβαρά προβλήματα στον δεξιό ώμο. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις και να περάσουν πέντε χρόνια μέχρι να επιστρέψει στην κορυφή με το πρωτάθλημα του 2025.

Η περιπέτειά του συνεχίστηκε και την περασμένη χρονιά, όταν τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση στην εκκίνηση του GP της Ινδονησίας. Παρότι υπήρξαν φόβοι ότι ο νέος τραυματισμός μπορεί να έθετε τέλος στην παρουσία του στο MotoGP, ο Μάρκεθ επέστρεψε στην πίστα και κάλυψε τη μεγάλη βαθμολογική απόσταση από τους Μπετζέκι και Μάρτιν.

Πηγή Βίντεο: X – TNT Sports Bikes