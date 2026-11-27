Ο 23χρονος Έλληνας goalkeeper έχει γίνει το πρόσωπο της Χαλ στην Αγγλία

Ο 23χρονος Έλληνας goalkeeper έχει γίνει το πρόσωπο της Χαλ στην Αγγλία

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έδωσε τη δική του απάντηση σε όσους θεωρούσαν τη Χαλ ένα από τα φαβορί για τον υποβιβασμό στην αρχή της σεζόν.

Ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας, που αποτελεί έναν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας στην Premier League, μίλησε για την πορεία της και τις προβλέψεις που έγιναν πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.

Η Χαλ διανύει μια πολύ καλή σεζόν στην επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο Τζολάκης έχει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια της ομάδας και, όπως δήλωσε, απολαμβάνει την παρουσία του στον σύλλογο και τη συμμετοχή του στην Premier League.

Η απάντηση στις προβλέψεις για τον υποβιβασμό

Ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε όσους, πριν από την έναρξη της σεζόν, προέβλεπαν ότι η Χαλ δεν θα καταφέρει να παραμείνει στην Premier League. Μάλιστα, υπενθύμισε πως αρκετοί θεωρούσαν δεδομένη την επιστροφή της ομάδας στην Championship, αμέσως μετά την άνοδό της.

Ο ίδιος, πάντως, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από όσα ζει στην ομάδα, αφήνοντας παράλληλα μια σαφή απάντηση σε όσους είχαν βιαστεί να την ξεγράψουν.

«Το απολαμβάνω πάρα πολύ και μου αρέσει που αγωνίζομαι στην Premier League. Νομίζω ότι όταν ξεκινήσαμε τη σεζόν, όλοι έλεγαν: Α, αυτοί θα πέσουν, θα επιστρέψουν απευθείας στη δεύτερη κατηγορία, στην Championship, αλλά ας δούμε ποιοι τελικά θα υποβιβαστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζολάκης.