Ο ΟΦΗ ηττήθηκε με 3-1 από την Άντερλεχτ, με τους Βέλγους να πετυχαίνουν τρία γκολ και να επικρατούν στην αναμέτρηση.

Η ομάδα του Ηρακλείου βρήκε δίχτυα στο 54ο λεπτό με τον Φούντα, ο οποίος ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι και μείωσε προσωρινά σε 2-1. Ωστόσο, η Άντερλεχτ πέτυχε και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Οι Βέλγοι πήραν το προβάδισμα στο 20ό λεπτό. Η επίθεση ξεκίνησε από τη δεξιά πλευρά, με τον Μπενταγέμπ να γίνεται αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή. Ο ποδοσφαιριστής της Άντερλεχτ επιχείρησε πλασέ και νίκησε τον Λίλο, γράφοντας το 1-0.

Η Άντερλεχτ συνέχισε να βρίσκει τον δρόμο προς την αντίπαλη εστία και στο 39ο λεπτό διπλασίασε τα τέρματά της. Ο Άασγκαρντ επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

Η μείωση του ΟΦΗ και το τρίτο γκολ της Άντερλεχτ

Ο ΟΦΗ κατάφερε να απαντήσει στο 54ο λεπτό και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα, μειώνοντας σε 2-1.

Η ελληνική ομάδα είχε πλέον μειώσει τη διαφορά στο ένα γκολ, όμως η Άντερλεχτ ήταν εκείνη που πέτυχε το τελευταίο τέρμα της αναμέτρησης.

Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μπερτατσίνι βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 3-1, κλειδώνοντας τη νίκη για τη βελγική ομάδα.