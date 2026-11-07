Τρίτη ήττα για τον Ολυμπιακό, 62-57 από τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 62-57 από τον Ερυθρό Αστέρα στη SUNEL Arena, με αποτέλεσμα να χάσει την πρωτιά στη βαθμολογία της Euroleague και να ισοβαθμήσει με τους Σέρβους στη δεύτερη θέση (ρεκόρ 7-3).

Παρά την εκπληκτική προσπάθεια ανατροπής στο δεύτερο ημίχρονο—όπου οι Πειραιώτες επέστρεψαν από το -22 μειώνοντας στο καλάθι λίγο πριν το τέλος—η πολύ κακή επιθετική εικόνα του πρώτου μέρους και η αστοχία από την περιφέρεια (5/36 τρίποντα) κόστισαν τη νίκη. Коρυφαίος για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Βεζένκοφ (27π.), ενώ στο παιχνίδι πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του ο Τζον Κόντσαρ.

Τα δεκάλεπτα: 11-19, 22-40, 41-51, 57-62

Tους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Τζόουνς, Κάρτερ, Μονέκε, Ενβόρα κα Κολόκο ήταν οι πρώτοι πέντε για τον Ιμπον Ναβάρο. Ένα νευρικό ξεκίνημα του Ολυμπιακού επέτρεψε στον Ερυθρό Αστέρα να προηγηθεί με 0-4. Ο Σάσα Βεζένκοφ με προσωπικό σερί 7-0 που «άνοιξε» με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στους Πειραιώτες (7-6). Όμως ο Τζόρνταν Ενβόρα έκανε ό,τι ήθελε με τον Φουρνιέ να μην μπορεί να τον μαρκάρει αποτελεσματικά. Ο Ενβόρα απάντησε με 7 δικούς του πόντους, ενώ μετρούσε ήδη και 5 ριμπάουντ για το 7-14 υπέρ της σερβικής ομάδας.

Ο Ολυμπιακός αδυνατούσε να βάλει την μπάλα στο διχτάκι, είχε 33,3% στα δίποντα, ενώ ο αντίπαλός του 100% έως εκείνη τη στιγμή. Ο Ερυθρός Αστέρας υπερτερούσε και στ’ αμυντικά ριμπάουντ, τομέας που έκανε τη διαφορά όσο οι παίκτες του Μπαρτζώκα δεν μπορούσαν να συνδεθούν με το καλάθι

Διαιτητές: Περούγκα (Ισπανία), Ρίζικ (Ουκρανία), Τεπενιέ (Γαλλία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ουόρντ 3, Βεζένκοφ 27 (3), Παπανικολάου, Εντζάι 3, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ 5, Χολ 4, Κόντσαρ, Τζόουνς 3, Φουρνιέ 12 (2)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ιμπον Ναβάρο): Τζόουνς 10 (2), Βάιλερ-Μπαμπ 3 (1), Μπάτλερ 4, Νταβιντόβατς 5 (1), Κάρτερ 7, Ντόμπριτς 3 (1), Ιζούντου 2, Τζούρισιτς, Ενβόρα 18 (2), Κολόκο 6, Οτζελέγιε 2, Μονέκε 2