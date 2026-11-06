Έκανε το «3Χ3» ο Παναθηναϊκός

Αν κι έχασε ένα σωρό ευκαιρίες, «πέφτοντας» πάνω σε έναν εξαιρετικό γκολκίπερ τον Φέντορ Λαπούκοφ, ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο να νικήσει εντέλει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-1 στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, έκανε το «3Χ3» στην εφετινή διοργάνωση και σταθεροποιήθηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας, πίσω μόνο απ’ τη Λουγκάνο η οποία υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων (+7 έναντι +6 των «πράσινων»). Οι Καλάμπρια και Ταμπόρδα «υπέγραψαν» τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στους Βούλγαρους που ισοφάρισαν στο 44’ με τον Αλμέιδα.

Μετά την πρώτη χαμένη ευκαιρία της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο 7ο λεπτό με το σουτ του Ιορντάνοφ που απέκρουσε με υπερένταση ο Πένια σε κόρνερ, ο Παναθηναϊκός άρχισε να χάνει τη μία ευκαιρία πίσω απ’ την άλλη στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας «πέσει» πάνω σ’ έναν εξαιρετικό Φέντορ Λαπούκοφ, ο οποίος έκανε «μεγάλες» επεμβάσεις.

Στο 12’ σταμάτησε δύο φορές τον Σαντίνο Αντίνο, στο 14’ είπε όχι στην εξ επαφής κεφαλιά του Φαν Ντρόνγκελεν,, ενώ στο 27 έδιωξε με τα πόδια το τετ-α-τετ του Λιβάι Γκαρσία. Στο 29’ ο γκολκίπερ της βουλγαρικής ομάδας είπε δύο φορές «όχι» αρχικά σε τετ-α-τετ και στη συνέχεια σε νέο πλασέ του Καλάμπρια, ενώ στο 37’ απέκρουσε και το τετ-α-τετ του Ραστόντερ.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε εντέλει το γκολ στο 41’ με έναν τρομερό συνδυασμό. Από κάθετη πάσα του Λιβάι Γκαρσία προς τον Ταμπόρδα, ο τελευταίος έκανε ένα υπέροχο τακουνάκι εν κινήσει, προς τον Καλάμπρια, ο οποίος πλάσαρε με το αριστερό για το 1-0 του «τριφυλλιού».

Η ΤΣΣΚΑ, ωστόσο,. «απάντησε» αμέσως, καθώς στο 44’ από κόρνερ του Σένσι, ο Αλμέιδα με πλασέ στην κίνηση έκανε το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε με πολύ πιεστική διάθεση και συνέχισε να πολιορκεί τα καρέ της ΤΣΣΚΑ και να χάνει ευκαιρίες, όπως αυτή στο 50’, όπου ο Λαπούκοφ έπιασε το σουτ του Λιβάι και στη συνέχεια το γκολ που πέτυχε ο Ραστόντερ δεν μέτρησε διότι ήταν οφσάιντ.

Στο 64’ ο Εμπόνγκ έχασε μία πολύ καλή ευκαιρία για του Βούλγαρους πλασάροντας στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, όμως στο 68’ ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 2-1 με κοντινό πλασέ του Βισέντε Ταμπόρδα, έπειτα από ασίστ του Τεττέη που είχε μόλις περάσει στο γήπεδο.

Έξι λεπτά αργότερα (74’) ο Λαπούκοφ σταμάτησε την προσπάθεια του Κυριακόπουλου, ενώ στο 77′ σημειώθηκε μία ιδιαίτερη φάση. Η ΤΣΣΚΑ ξεκίνησε αντεπίθεση, με τον Καμαρά να υποπίπτει σε φάουλ πάνω στον Ιορντάνοφ. Ο διαιτητής δεν διέκοψε την εξέλιξη της φάσης, με τον Γοδόι να σκοράρει απέναντι στην ουσιαστικά ακινητοποιημένη άμυνα του Παναθηναϊκού. Η παράβαση, ωστόσο, είχε ήδη καταλογιστεί και στην εκτέλεση του φάουλ ο Γκμπαμίν έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Διαιτητής: Μοχάμεντ Αλ Χακίμ (Σουηδία)

Κίτρινες: 45’ Φαν Ντρόνγκελεν, 54’ Λούζα, 77’ Καμαρά, 81’ Αντίνο –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Λούζα (64’ Καμαρά), Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο (85’ Γιάγκουσιτς), Γκαρσία (76΄Ντέσερς), Ραστόντερ (64’ Τεττέη).

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Μάρκους Γκίσντολ): Λαπούκοφ, Πάστορ (55’ Ουόρου), Ιβάνοφ, Γκμπαμίν, Αλμέιδα, Μαρτίνο, Πίττας (46΄ Εμπόνγκ), Σολέ (46΄ Ζορντάο), Σένσι (70’ Μπραχίμι), Ioρντάνοφ, Γοδόι.