Σταθερά στη 10η θέση η Ελλάδα

Σημαντική βαθμολογική ανάσα για την Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA έφεραν οι χθεσινές επικρατήσεις του ΟΦΗ έναντι της Χάποελ Μπερ Σεβά (2-0) και του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας (2-1). Τα δύο αυτά τρίποντα αποδεικνύονται καθοριστικά στην προσπάθεια που κάνει η χώρα μας για να «κλειδώσει» τη 10η θέση στην ειδική βαθμολογία της τελευταίας πενταετίας.

Με αυτές τις επιτυχίες, η ελληνική συγκομιδή σκαρφάλωσε στους 47.612 βαθμούς. Το αποτέλεσμα αυτό επέτρεψε στην Ελλάδα να διευρύνει την απόστασή της από τους βασικούς της διώκτες, δηλαδή την 11η Τσεχία (46.325 βαθμοί) και τη 12η Πολωνία (45.725 βαθμοί).

Η διατήρηση της 10ης θέσης μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου παραμένει ο μεγάλος και απόλυτα ρεαλιστικός στόχος. Εφόσον τα καταφέρει, ο πρωταθλητής της Super League θα κερδίσει το απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League της σεζόν 2028/29, χωρίς να χρειαστεί να δώσει προκριματικούς αγώνες