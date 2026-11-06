Ο ΟΦΗ “γράφει” ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Ο Θανάσης Ανδρούτσος δίνοντας την "αρχηγική του ομιλία για να εμψυχώσει τους παίκτες του ΟΦΗ

Ο Θανάσης Ανδρούτσος δίνοντας την "αρχηγική του ομιλία για να εμψυχώσει τους παίκτες του ΟΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-INSTAGRAM-oficretefc

Ο ΟΦΗ επέστρεψε από το Βουκουρέστι με μια σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη, καθώς επικράτησε με 0-2 της Χάποελ Μπερ Σεβά.

Η επιτυχία των Κρητικών έφερε ενθουσιασμό και στην πτήση της επιστροφής προς το Ηράκλειο, με τον πιλότο του αεροσκάφους να παίρνει τον λόγο και να συγχαίρει δημόσια την αποστολή της ομάδας. Οι επιβάτες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Η νίκη του ΟΦΗ είχε ξεκινήσει να χτίζεται πριν από τη σέντρα. Στα αποδυτήρια της ομάδας, ο Θανάσης Ανδρούτσος ανέλαβε να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του, δίνοντας το αρχηγικό σύνθημα για την ευρωπαϊκή επιτυχία.

Ο ποδοσφαιριστής μίλησε για το όνειρο που είχαν μπροστά τους οι Κρητικοί και τους κάλεσε να το κάνουν πραγματικότητα, τονίζοντας πως η επίτευξή του βρισκόταν στα δικά τους χέρια.

«Εμείς δημιουργούμε το όνειρο, το όνειρο είναι εκεί έξω. Πρέπει να κάνουμε πράξη το όνειρο. Είναι στα χέρια μας το όνειρο, είναι εκεί έξω παιδιά. Ας το κάνουμε», είπε χαρακτηριστικά ο Ανδρούτσος στους συμπαίκτες του.

Τα συγχαρητήρια του πιλότου στην αποστολή του ΟΦΗ

Η μεγάλη νίκη δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε κατά τη διάρκεια της επιστροφής από τη ρουμανική πρωτεύουσα στο Ηράκλειο. Ο πιλότος του αεροσκάφους πήρε τον λόγο από το πιλοτήριο και απευθύνθηκε στους ποδοσφαιριστές και στα υπόλοιπα μέλη της αποστολής.

Εκ μέρους ολόκληρου του πληρώματος, εξέφρασε τη χαρά του που είχε στην πτήση την αποστολή του ΟΦΗ, ενώ έδωσε θερμά συγχαρητήρια για τη νίκη επί της Χάποελ Μπερ Σεβά.

«Αρχικά, πρέπει να πω την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή μας που έχουμε σήμερα την αποστολή του ΟΦΗ στην επιστροφή σας από το Βουκουρέστι. Εκ μέρους όλου του πληρώματος, θα θέλαμε να σας συγχαρούμε θερμά για τη σημερινή σας νίκη. Μας κάνετε όλους υπερήφανους. Όλους εμάς τους Έλληνες, τους ανθρώπους της ομάδας μας», ανέφερε ο πιλότος.

Πηγή Βίντεο: INSTAGRAM – oficretefc, YouTube – neakriti.gr