Conference League: 4 ομάδες στην κορυφή μαζί με το “τρυφύλλι”

Τέσσερις ομάδες μοιράζονται την πρώτη θέση στη League Phase του Conference League μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της 3ης αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον τρεις συγκάτοικους στην κορυφή, καθώς η Λουγκάνο, η Μονακό και η Τβέντε έφτασαν επίσης τις τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Οι τρεις ομάδες διατήρησαν το απόλυτο των βαθμών τους, επικρατώντας των αντιπάλων τους στις αναμετρήσεις της αγωνιστικής. Η Λουγκάνο νίκησε με 3-0 την Ιμπέρια Τιφλίδας, έχοντας ουσιαστικά εξασφαλίσει τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο.

Από την πλευρά της, η Μονακό επικράτησε με 2-0 της Νόρντζελαντ. Η γαλλική ομάδα δυσκολεύτηκε περισσότερο, αλλά κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Παναθηναϊκό.

Η ανατροπή της Τβέντε απέναντι στην Πάφο

Σημαντική νίκη με ανατροπή πέτυχε η Τβέντε, η οποία επικράτησε με 3-1 της Πάφου στο Ένσεντε. Η κυπριακή ομάδα κατάφερε να προηγηθεί στο 39ο λεπτό με τον Λελέ και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα.

Ωστόσο, η συνέχεια ήταν διαφορετική. Ο σκόρερ της Πάφου αποβλήθηκε στο 64ο λεπτό, αντικρίζοντας δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η αποβολή άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης, με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και να φτάνουν στην ανατροπή.