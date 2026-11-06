Conference League: 4 ομάδες στην κορυφή μαζί με το “τρυφύλλι”
Τέσσερις ομάδες μοιράζονται την πρώτη θέση στη League Phase του Conference League μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της 3ης αγωνιστικής.
Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον τρεις συγκάτοικους στην κορυφή, καθώς η Λουγκάνο, η Μονακό και η Τβέντε έφτασαν επίσης τις τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.
Οι τρεις ομάδες διατήρησαν το απόλυτο των βαθμών τους, επικρατώντας των αντιπάλων τους στις αναμετρήσεις της αγωνιστικής. Η Λουγκάνο νίκησε με 3-0 την Ιμπέρια Τιφλίδας, έχοντας ουσιαστικά εξασφαλίσει τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο.
Από την πλευρά της, η Μονακό επικράτησε με 2-0 της Νόρντζελαντ. Η γαλλική ομάδα δυσκολεύτηκε περισσότερο, αλλά κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Παναθηναϊκό.
Η ανατροπή της Τβέντε απέναντι στην Πάφο
Σημαντική νίκη με ανατροπή πέτυχε η Τβέντε, η οποία επικράτησε με 3-1 της Πάφου στο Ένσεντε. Η κυπριακή ομάδα κατάφερε να προηγηθεί στο 39ο λεπτό με τον Λελέ και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα.
Ωστόσο, η συνέχεια ήταν διαφορετική. Ο σκόρερ της Πάφου αποβλήθηκε στο 64ο λεπτό, αντικρίζοντας δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η αποβολή άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης, με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και να φτάνουν στην ανατροπή.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις