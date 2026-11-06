Μπάγερν και Ντόρτμουντ θέλουν επιστροφή στις νίκες μετά το 2-2

Την επιστροφή τους στις νίκες αναζητούν η Μπάγερν Μονάχου και η Ντόρτμουντ στην Bundesliga, μετά την ισοπαλία 2-2 στο μεταξύ τους Klassiker το περασμένο Σάββατο (31/10).

Οι δύο ομάδες παραμένουν μαζί στην κορυφή της βαθμολογίας και θέλουν το τρίποντο στην επόμενη αγωνιστική, ώστε να διατηρήσουν τη θέση τους στην κούρσα για τον τίτλο.

Η Μπάγερν, κάτοχος του πρωταθλήματος, έχει μπροστά της εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μάιντς. Οι Βαυαροί θέλουν να αφήσουν πίσω τους την απώλεια βαθμών στο ντέρμπι και να συνεχίσουν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, προέρχονται από σημαντικό αποτέλεσμα στην Ευρώπη. Μεσοβδόμαδα επικράτησαν με 2-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης, σε αναμέτρηση για το Champions League, και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην επιστροφή στις επιτυχίες και στην Bundesliga.

Από την πλευρά της, η Ντόρτμουντ υποδέχεται τη νεοφώτιστη Έλφερσμπεργκ, με στόχο να πάρει τους τρεις βαθμούς μπροστά στο κοινό της. Η Μπορούσια θέλει επίσης να συνεχίσει χωρίς νέα απώλεια βαθμών, καθώς η μάχη για την πρώτη θέση παραμένει ανοιχτή.

Η ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια έρχεται από εντός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στην Μπέτις, λίγες ημέρες πριν από τη νέα αγωνιστική υποχρέωση.