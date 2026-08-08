Το άλμα που χάρισε στη Μητροπούλου το ασημένιο
Το ασημένιο μετάλλιο στο μήκος κατέκτησε η Έβελυν Μητροπούλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20, στο Όρεγκον των ΗΠΑ.
Η 18χρονη Ελληνίδα έφτασε στα 6,44 μέτρα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.
Η Μητροπούλου πέτυχε το μεγάλο άλμα στην πρώτη της προσπάθεια. Η επίδοση έμεινε μόλις ένα εκατοστό μακριά από το ατομικό της ρεκόρ, που είναι 6,45 μέτρα.
Στη συνέχεια σημείωσε 6,21 μ. και 5,99 μ., ενώ οι υπόλοιπες προσπάθειές της δεν καταγράφηκαν ως έγκυρες.
Το 6,44 μ. ήταν αρκετό για να της χαρίσει μια σπουδαία διεθνή διάκριση και το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στη διοργάνωση.
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