ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ 0-1 στα …16 δευτερόλεπτα

Κακό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ, με την Άντερλεχτ να σκοράρει την Τούμπα μόλις στα 16 δευτερόλεπτα του αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Στη συνέχεια ο Δικέφαλος βρήκε δύο ευκαιρίες να ισοφαρίσει με πρωταγωνιστές Ζαφείρη και Τάισον όμως, δεν τα κατάφεραν. Μισή ώρα από την έναρξη του αγώνα και έρχεται μεγάλη ευκαρία με πέναλτι για τους ασπρόμαυρους. Μιχαηλίδης εκτελεί στο 36ο λεπτό αλλα ο Κούσεμανς αποκρούει.

INTIME

Η κατοχή ανήκε στον ΠΑΟΚ ο οποίος δεν την εκμεταλλεύτηκε σωστά και σημείωσε πολλές χαμένες ευκαιρίες, “παγώνοντας” το σκόρ στο 0-1 υπέρ των Βέλγων.

Για τη ρεβάνςοι Θεσσαλονικείς θα ταξιδέψουν στο Βέλγιο ψάχνοντας την πρόκριση.