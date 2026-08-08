Θρήνος για τον Μέσι- Πέθανε ο πατέρας του

Ο Χόρχε Μέσι πέθανε το βράδυ της Παρασκευής 7 Αυγούστου, σε κλινική στο Ροσάριο της Αργεντινής. Ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι ήταν 68 ετών και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας εδώ και αρκετό διάστημα.

Ο θάνατός του βυθίζει στο πένθος την οικογένεια Μέσι.

Ο Χόρχε δεν ήταν μόνο ο πατέρας του Λιονέλ. Για χρόνια είχε ενεργό ρόλο στην πορεία του γιου του. Τον ακολούθησε από τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα μέχρι την εγκατάστασή του στην Ευρώπη.

Στα χρόνια της Νιούελς Ολντ Μπόις, φρόντισε για την ιατρική αντιμετώπιση του προβλήματος ανάπτυξης που αντιμετώπιζε ο μικρός Λιονέλ. Αργότερα ταξίδεψε μαζί του στη Βαρκελώνη, όταν η οικογένεια πήρε τη δύσκολη απόφαση να κυνηγήσει την ευκαιρία στην Ευρώπη.

Η Σέλια Κουτσιτίνι έμεινε τότε στο Ροσάριο μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας. Ο Χόρχε ανέλαβε να βρίσκεται δίπλα στον Λιονέλ.

Πάντα ένα βήμα πίσω

Παρά τον καθοριστικό του ρόλο, ο Χόρχε Μέσι απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας. Προτιμούσε να κινείται στο παρασκήνιο και να προστατεύει τον γιο του από την έντονη δημοσιότητα.

Κατά καιρούς είχε μιλήσει για τη ζωή και την καριέρα του Λιονέλ. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του, όμως, ήταν περιορισμένες.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιραζόταν κυρίως στιγμές από τις επιτυχίες του γιου του και οικογενειακές φωτογραφίες με παιδιά και εγγόνια.

Η παρουσία του ήταν ιδιαίτερα εμφανής στις μεγάλες διοργανώσεις. Ο Χόρχε συνήθιζε να βρίσκεται μαζί με την οικογένεια στις εξέδρες των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Η απουσία που είχε προκαλέσει ερωτήματα

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών, η οικογένεια Μέσι δεν έκανε την εμφάνιση που είχε συνηθίσει το κοινό. Η Αντονέλα Ροκούτσο βρέθηκε εκεί με τους τρεις γιους τους, Τιάγκο, Ματέο και Τσίρο, όμως ο Χόρχε απουσίαζε.

Εκείνη την περίοδο ο Λιονέλ Μέσι είχε συγκινήσει αρκετές φορές μετά τα γκολ του.

Ο πρώην διεθνής της Αργεντινής, Χουάν Πάμπλο Σορίν, τον είχε ρωτήσει για τα δάκρυά του. Ο Μέσι είχε απαντήσει ότι περνούσε ένα δύσκολο οικογενειακό πρόβλημα, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα.

Τώρα, η απώλεια του πατέρα του δίνει νέο βάρος σε εκείνες τις στιγμές.

Ο Χόρχε Μέσι αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Σέλια, τα παιδιά τους Λιονέλ, Ροντρίγκο, Ματίας και Μαρία Σολ, καθώς και τα εγγόνια και τα δισέγγονά του.