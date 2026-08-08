Ασημένιοι στη Βουλγαρία Χιώτης και Αλεξίου

Το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Κ19 στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας ήρθε από τη δίκωπο.

Ο Γιώργος Χιώτης και ο Απόστολος Σταύρος Αλεξίου έκαναν εξαιρετική κούρσα και ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Η διοργάνωση διεξάγεται από τις 6 έως τις 9 Αυγούστου.

Οι δύο 18χρονοι τερμάτισαν σε 6:34.07. Άγγιξαν το χρυσό, καθώς οι Ρουμάνοι Ράντου-Αντρέι Ενέσκου και Ντουμίτρου Κρίστιαν Πασκάρι πέρασαν πρώτοι τη γραμμή σε 6:33.46.

Το χάλκινο μετάλλιο πήραν οι Γερμανοί Γιαν Κόλμπαχ και Νίκλας Μπρελ με 6:35.40.

Για το ελληνικό πλήρωμα, η επιτυχία έρχεται λίγους μήνες μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ19.

Κοντά στο βάθρο έφτασαν και οι Μαρίνα Αδάμ και Στέλλα Καρυώτη. Οι δύο 17χρονες κατέλαβαν την τέταρτη θέση στον τελικό του διπλού σκιφ Νεανίδων με χρόνο 7:06.74.

Το ελληνικό δίδυμο πίεσε μέχρι τα τελευταία μέτρα και έμεινε λίγο έξω από τα μετάλλια. Η γερμανική βάρκα πήρε το χάλκινο με 7:07.96.

Στους τελικούς της Κυριακής θα αγωνιστούν ακόμη δύο Έλληνες αθλητές.

Ο Ιάσονας Μουσελίμης πήρε τη δεύτερη θέση στον ημιτελικό του σκιφ Εφήβων με 6:58.39 και εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό.

Στο σκιφ Νεανίδων, η Λίλα Μουρατίδου τερμάτισε επίσης δεύτερη στον ημιτελικό της. Με χρόνο 7:44.71 προκρίθηκε στον τελικό και θα διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο.

Το τετραπλό σκιφ Νεανίδων ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην 11η θέση της γενικής κατάταξης, μετά την πέμπτη θέση στον τελικό Β.