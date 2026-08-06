Στη Βουλγαρία για την ρεβάνς το τριφύλλι

Ισοπαλία για τους πράσινους και την ΤΣΣΚΑ. Θα ψάξουν την πρόκριση στη Βουλγαρία

Στη Βουλγαρία θα κριθεί η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό την επόμενη εβδομάδα μετά το 1-1 με την ΤΣΣΚΑ.

Δυναμικός ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημά του χτες, σκοράρει στο 21ο λεπτό με κεφαλιά του Γιάγκουσιτς. Οι Βούλγαροι προχώρησαν στην αντεπίθεση και ισοφάρισαν με κοντινό πλασέ του Ρούσεφ στο 31ο λεπτό.

Οι πράσινοι θα ταξιδέψουν στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα ψάχνοντας την νίκη για να προκριθούν στα play offs του Conference league.