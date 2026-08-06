Η πρώτη προπόνηση του Κ. Καρέτσα με τη Ντόρτμουντ

Τα πρώτα πλάνα από την προπόνηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Ο 18χρονος Έλληνας επιθετικός, υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα της Βεστφαλίας, και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο «19» στην πλάτη, έως τις 30 Ιουνίου 2031.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, ζει το όνειρό του, από το μεσημέρι της Δευτέρας 4 Αυγούστου 2026, όπου εντάχθηκε και επίσημα στο ρόστερ της ομάδας, με τη μεταγραφή του, να ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

ΠΗΓΗ ΒΙΝΤΕΟ: Borussia Dortmund / Youtube