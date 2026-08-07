Στα δικαστήρια ο Λούκα Ντόντσιτς με την πρώην σύντροφό του

Σε τεντωμένο σχοινί η σχέση του Σλοβένου με την πρώην σύντροφό του για τα παιδιά τους

Τεταμένη είναι η κατάσταση μεταξύ του Λούκα Ντόντσιτς και της πρώην συντρόφου του αναφορικά με την επιμέλεια των παιδιών τους.

Ο Σλοβένος και η Άννα Μαρία Γκόλτες έχουν χωρίσει εδώ και καιρό, ενώ βρίσκονται στα δικαστήρια σχετικά με το θέμα της επιμέλειας των παιδιών του. Η Άννα Μαρία Γκόλτες ζητά 40.000.000 για την ίδια και 10.000.000 για τα παιδιά τους, στα πλαίσια διακανονισμού της υπόθεσης.

Ωστόσο τα αιτήματα της πρώην συντρόφου δεν σταματούν εκεί. Ζητά και περιορισμό των δικαιωμάτων επιμέλειας του Ντόντσιτς, ο οποίος έχει τα παιδιά τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα.

Ο παίκτη των Λέικερς και η Γκόλτες έχουν αποκτήσει δύο κοιτσάκια, δύο χρονών και επτά μηνών αντίστοιχα. Στη σχέση τους μπήκαν τίτλοι τέλους καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο Ντόντσιτς διατηρούσε παράλληλη σχέση. Έκτοτε η κατάσταση μεταξύ τους εκτραχύνθηκε, με την δικαστική διαμάχη να βρίσκεται σε εξέλιξη.