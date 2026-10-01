Τένις: Με ανατροπή στους «16» ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Με νίκη, συνέχισε την πορεία του στο Τόκυο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Επικράτησε με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-4), του Αργεντινού Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι (No30 στην παγκόσμια κατάταξη), εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του, στους «16» του Japan Open.

Χρειάστηκε δύο ώρες και δέκα λεπτά ο Έλληνας πρωταθλητής, προκειμένου να κάμψει την σκληρή αντίσταση του Αργεντινού.

Επόμενος αγώνας στη διοργάνωση του ATP 500, στην φάση των «16», είναι με τον Βαλεντίν Βασερό (No8 του ταμπλό), όπου ο στόχος είναι η προημιτελική φάση.