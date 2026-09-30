Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 102-79- Πράσινο πάρτι με κατοστάρα!

Ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Βιλερμπάν και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στη EuroLeague.

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Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 102-79 στο κατάμεστο T-Center, έχοντας τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά.

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Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Γκραντ και Φρανσίσκο έδωσαν από νωρίς λύσεις στην επίθεση.

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Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 25-13. Η Βιλερμπάν δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει τον ρυθμό.

Στη δεύτερη περίοδο ανέλαβε δράση ο Λευτέρης Μαντζούκας. Ο Έλληνας φόργουορντ βρήκε ρυθμό από την περιφέρεια και πέτυχε 11 πόντους στο δεκάλεπτο.

Η διαφορά εκτοξεύτηκε. Στο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά με 56-34.

Το σκηνικό δεν άλλαξε μετά την ανάπαυλα. Οι «πράσινοι» κράτησαν τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους και έφτασαν στο 80-56 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Ρογκαβόπουλος, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου πρόσθεσαν τις δικές τους λύσεις, ενώ ο Ομπράντοβιτς είχε την ευκαιρία να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής.

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Στην τελευταία περίοδο η εικόνα παρέμεινε ίδια. Ο Παναθηναϊκός έλεγχε απόλυτα το παιχνίδι και έψαχνε πλέον την κατοστάρα.

Αυτή ήρθε στο φινάλε. Ο Καλαϊτζάκης ευστόχησε σε τρίποντο και έγραψε το 102-79, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των φιλάθλων στις εξέδρες.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Φρανσίσκο με 19 πόντους. Ο Μαντζούκας ακολούθησε με 16 και 4/7 τρίποντα, ενώ ο Γκραντ πρόσθεσε 13.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε έτσι τη διοργάνωση με δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 56-34, 80-56, 102-79.

Στην επόμενη αγωνιστική, οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Μακάμπι, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 21:15.