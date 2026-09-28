Αντετοκούνμπο: «Πάμε για το πρωτάθλημα»

Νέα ομάδα, ίδιος στόχος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σταρ μίλησε στη Media Day των Μαϊάμι Χιτ και ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή τι θέλει στη νέα σεζόν.

«Ο στόχος είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο 31χρονος φόργουορντ ετοιμάζεται για το πρώτο του επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα του Μαϊάμι. Η προετοιμασία των Χιτ ξεκινά στο Μπόκα Ράτον της Φλόριντα.

Η μετακίνηση στο Μαϊάμι ήρθε τον περασμένο Ιούλιο, μετά από 13 χρόνια στους

Μαζί του στους Χιτ βρίσκεται και ο Μπόμπι Πόρτις. Στο αντίθετο ρεύμα κινήθηκαν οι Τάιλερ Χίρο, Τζέιμι Χάκεζ Τζούνιορ, Κέλελ Γουέρ και Κάσπαρας Γιακουτσιόνις, μαζί με draft picks.

Το Μαϊάμι ενίσχυσε σημαντικά το ρόστερ του. Στην ομάδα προστέθηκαν ακόμη οι Κλέι Τόμπσον και Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ.

Για τον Αντετοκούνμπο, πάντως, όλα είναι διαφορετικά.

Νέοι συμπαίκτες. Νέο σύστημα. Νέο περιβάλλον.

«Προσπαθώ να μάθω την άμυνα, τα επιθετικά συστήματα και να προσαρμοστώ στα νέα πρόσωπα στα αποδυτήρια», ανέφερε.

Ο ίδιος δεν κρύβει την αυτοπεποίθησή του. Θεωρεί πως όταν βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική και σωματική κατάσταση, μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Στο ΝΒΑ μετρά ήδη δέκα συμμετοχές σε All-Star Game. Το 2021 οδήγησε τους Μπακς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι αριθμοί του παραμένουν εντυπωσιακοί. Από την είσοδό του στη λίγκα το 2013, έχει σημειώσει 21.531 πόντους και 8.882 ριμπάουντ.

Ο Έρικ Σπόελστρα γνωρίζει καλά τι περιμένει από τον νέο του σταρ.

«Τον φέραμε εδώ για έναν λόγο. Είναι εδώ για έναν λόγο», τόνισε ο προπονητής των Χιτ.

Στο Μαϊάμι θέλουν ο Αντετοκούνμπο να αποτελέσει τον παίκτη γύρω από τον οποίο θα χτιστεί η προσπάθεια για την κορυφή.