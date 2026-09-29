Ο Φουρνιέ έδωσε το διπλό στο Κάουνας

Με τον Εβάν Φουρνιέ να εμφανίζεται στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από το Κάουνας.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 93-91 της Ζαλγκίρις και έκαναν το 2/2 στη φετινή EuroLeague.

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Το παιχνίδι είχε συνεχείς ανατροπές. Το προβάδισμα άλλαξε χέρια 21 φορές, με τις δύο ομάδες να φτάνουν μαζί μέχρι το τελευταίο λεπτό.

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Ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει με 52-46 στην τρίτη περίοδο. Η απάντηση ήρθε γρήγορα, με σερί 11-0 που έφερε τους Πειραιώτες μπροστά με 52-57.

Στο φινάλε, όμως, όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.

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Ο Φουρνιέ πέτυχε δύο μεγάλα τρίποντα. Το δεύτερο ήρθε 44 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και έδωσε στον Ολυμπιακό το 88-90.

Η Ζαλγκίρις δεν τα παράτησε. Ο Στέρλινγκ Μπράουν είχε φτάσει ήδη τους 20 πόντους και με νέο τρίποντο στα τρία δευτερόλεπτα μείωσε σε 91-92.

Στην τελευταία φάση, ο Φουρνιέ κέρδισε φάουλ. Ευστόχησε στην πρώτη βολή, αστόχησε στη δεύτερη, αλλά ο Βεζένκοφ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και «κλείδωσε» τη νίκη.

Ο Φουρνιέ ολοκλήρωσε το ματς με 19 πόντους και 2/5 τρίποντα.

Κορυφαίος σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο Μοντέρο πρόσθεσε 15 πόντους, ενώ Ουόρντ και Ντόρσεϊ είχαν από 10.

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Για τη Ζαλγκίρις, ο Μπράουν σημείωσε 20 πόντους, ο Τουμπέλις 19 και ο Έντουαρντς 16. Ο Βαλαντσιούνας είχε 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Κόρι Τζόσεφ. Η Ζαλγκίρις δεν είχε στη διάθεσή της τον Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος.

Το ξεκίνημα ήταν δύσκολο για τους Πειραιώτες, που έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με 0/11 τρίποντα. Παρ’ όλα αυτά, παρέμειναν μέσα στο παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-44, 63-64, 91-93.

Επόμενος σταθμός για τον Ολυμπιακό η Μπολόνια. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στις 21:30.