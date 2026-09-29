Χρυσή Μπάλα: Ο Γιαμάλ γύρισε το παιχνίδι
Νέα δεδομένα στην κούρσα για τη Χρυσή Μπάλα του 2026, με τον Λαμίν Γιαμάλ να ανεβαίνει ξανά στην κορυφή των προβλέψεων.
Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε την Τρίτη και πλέον οι ψήφοι έχουν κατατεθεί. Η ανακοίνωση του νικητή, ωστόσο, αναμένεται σε λιγότερο από έναν μήνα.
Μέχρι πρόσφατα, ο Χάρι Κέιν εμφανιζόταν ως το μεγάλο φαβορί. Μόλις το βράδυ της Κυριακής συγκέντρωνε ποσοστό 56% στις προβλέψεις, έναντι 28% του Γιαμάλ.
Η εικόνα άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες.
Ο 19χρονος άσος της Μπαρτσελόνα πέρασε στην πρώτη θέση, με τις στοιχηματικές εταιρείες να του δίνουν πλέον 45% πιθανότητες κατάκτησης του βραβείου.
Στο 42% βρίσκεται ο Κέιν, με τη μάχη να παραμένει ανοιχτή.
Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε ο αγώνας της Ισπανίας με την Αγγλία. Η Ισπανία επικράτησε με 3-2, με τον Γιαμάλ να ανοίγει το σκορ.
Από την άλλη πλευρά, ο Κέιν έχασε πέναλτι που θα μπορούσε να είχε δώσει προβάδισμα στην Αγγλία.
Ο Γιαμάλ προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με την Μπαρτσελόνα και παραμένει ένας από τους πιο συζητημένους υποψηφίους για το κορυφαίο ατομικό βραβείο.
Στην κούρσα βρίσκονται επίσης ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια.
Ο Ντεμπελέ έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους, ενώ ο Κέιν έχει δηλώσει πως θέλει να κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα.
Η τελική απόφαση, πάντως, έχει ήδη κριθεί από τις ψήφους των εκλεκτόρων. Το όνομα του νικητή παραμένει μέχρι στιγμής κρυφό.
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