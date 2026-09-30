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Παναθηναϊκός: Υποδέχεται απόψε την Βιλερμπάν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
30/09/2026 15:30
Παναθηναϊκός: Υποδέχεται απόψε την Βιλερμπάν
INTIME

Απόψε στις 21:15 θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την δεύτερη σερί γαλλική ομάδα, τη Βιλερμπάν για την 2η αγωνιστική της Euroloeague.

Το τριφύλλι έρχεται από μία νίκη κόντρα στην Παρί με 91-72, στην πρεμιέρα του στην διοργάνωση.

χουάντσο ερναγκόμεθ παναθηναικος
INTIME

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι “λαβωμένη”, με Χουάντσο Εναργκόμεθ να μην θεωρείται σίγουρος για το αποψινό παιχνίδι, λόγω τραυματισμού. Ωστόσο ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος και αυτός αντιμετωπίζει έναν μικρό τραυματισμό, θα είναι διαθέσιμος στην αναμέτρηση.

ρογκαβόπουλος νίκος παναθηναικος
INTIME

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