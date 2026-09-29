Ο Αντετοκούνμπο δεν αντέχει τα ιγκουάνα στο Μαϊάμι

Ένα ιγκουάνα επισκέφθηκε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μετά από αυτή την επίσκεψη ενός τέτοιου στο σπίτι του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια της media day των Χιτ αποκαλύπτοντας ότι σκέφτεται ακόμα και τη μετακόμιση!

«Θα έλεγες ναι σε επέκταση συμβολαίου αν τα ιγκουάνα συνέχιζαν να έρχονται στην πισίνα του σπιτιού σου;» ρωτήθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Για να δώσει την εξής απάντηση «θέλω να επικεντρωθώ στη φετινή σεζόν και δεν σκέφτομαι τέτοια σενάρια», συνεχίζοντας «αν έρθουν θα μετακομίσω και θα πάω σε διαμέρισμα που δεν θα υπάρχουν πισίνα και γρασίδι». «Κάποιος είπε ότι είναι γλυκά, δεν είναι γλυκά, είναι τρομακτικά» έκλεισε την αναφορά του για τα ιγκουάνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.