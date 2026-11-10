Τέλος εποχής για τον Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ δεν σκοπεύει να ανανεώσει το συμβόλαιο του Κώστα Τσιμίκα το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ δύσκολα θα συνεχίσει στο «Άνφιλντ», παρά τις καλές εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει φέτος με τη φανέλα των «κόκκινων».

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν φαίνεται να βρίσκεται στα μακροπρόθεσμα πλάνα της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ. Παρότι έχει παρουσιάσει θετικά στοιχεία τη φετινή σεζόν, η παρουσία του δεν ήταν αρκετή για να πείσει τη διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο.

Η συνεργασία των δύο πλευρών έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η Λίβερπουλ έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θα μπορούσαν να καλύψουν τη θέση του αριστερού μπακ.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας διεθνής δεν αναμένεται να δυσκολευτεί να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Το όνομά του έχει συνδεθεί ήδη με ενδιαφέρον από ομάδες της Ιταλίας, ενώ το βιογραφικό του αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Η αποχώρηση του Κλοπ και η αλλαγή δεδομένων για τον Τσιμίκα

Η μεταγραφή του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ έγινε με εισήγηση του Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός προπονητής πίστεψε στις δυνατότητές του και ο Έλληνας αμυντικός κατάφερε να προσφέρει στην ομάδα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του.

Η αποχώρηση του Κλοπ, ωστόσο, άλλαξε τα δεδομένα. Με τον Άρνε Σλοτ στον πάγκο, ο Τσιμίκας δεν είχε τον χρόνο συμμετοχής που επιθυμούσε, καθώς ο Ολλανδός τεχνικός δεν τον υπολόγιζε ιδιαίτερα. Έτσι, ο Έλληνας μπακ παραχωρήθηκε δανεικός στη Ρόμα, όπου αγωνίστηκε για έξι μήνες.

Με την επιστροφή του στο «Άνφιλντ», ο Τσιμίκας απέκτησε ξανά σημαντικό ρόλο στα πλάνα του Άντονι Ιραόλα.