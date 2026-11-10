ΠΑΟΚ: Στη Βουλγαρία για το ματς με την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ

Στη Βουλγαρία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ για την αποψινή αναμέτρηση με την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του EuroCup.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αγωνιστεί στην Arena Botevgrad, χωρίς τον Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω ίωσης.

Η αποστολή των «ασπρόμαυρων» αναχώρησε χθες το απόγευμα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με προορισμό τη Σόφια. Από εκεί, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο συνέχισαν οδικώς το ταξίδι τους προς το Πράβετς, που βρίσκεται κοντά στο Μπότεβγκραντ.

Εκεί θα διανυκτερεύσει η ομάδα, πριν από την τελευταία προετοιμασία της για το παιχνίδι. Το πρωί πραγματοποιήθηκε προπόνηση στην Arena Botevgrad.

Εκτός έμεινε και ο Κλίφορντ Ομορούγι, ο οποίος παραμένει εκτός αγωνιστικών πλάνων του Αντρέα Τρινκιέρι.