ΟΦΗ: «Κόλλησε» στο μηδέν με τον Ατρόμητο παρά τις ευκαιρίες

Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να πάρει την τρίτη διαδοχική νίκη του στη Super League, καθώς έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο στο Παγκρήτιο, για τη 10η αγωνιστική.

Οι Κρητικοί δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, αλλά δεν βρήκαν δίχτυα. Μάλιστα, είδαν και γκολ τους να ακυρώνεται μετά από παρέμβαση του VAR. Έτσι, παρέμειναν στην 6η θέση, ενώ ο Ατρόμητος ανέβηκε στη 12η, προσθέτοντας έναν πολύτιμο βαθμό στη συγκομιδή του.

Ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά και απείλησε πρώτος. Στο 10ο λεπτό, ο Αθανασίου γύρισε την μπάλα στην περιοχή, αλλά ο Κόντρο δεν κατάφερε να εκτελέσει σωστά. Στο 14’, ο Ντίκμαν έβγαλε τη σέντρα και ο Κρίζμανιτς πήρε την κεφαλιά, χωρίς αποτέλεσμα.

Η πίεση συνεχίστηκε. Στο 20’, ο Κόντρο επιχείρησε γυριστό σουτ, όμως ο Τσακμάκης έδιωξε σωτήρια. Στο 33’, ο Φούντας βρέθηκε σε θέση βολής μετά από δημιουργία του Ντίκμαν, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Χουτεσιώτη.

Η μεγαλύτερη στιγμή του ΟΦΗ ήρθε στο 62’. Ο Αθανασίου βρήκε τον Νους, εκείνος έβγαλε την μπάλα στην περιοχή και ο Κόντρο την έστειλε στα δίχτυα. Ωστόσο, το VAR κάλεσε τον διαιτητή σε on field review. Ο Φώτης Πολυχρόνης υπέδειξε φάουλ του Μπουχαλάκη στον Καραμάνη στην αρχή της φάσης και ακύρωσε το γκολ.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να απαντήσει μετά το 70’. Στο 73’, ο Χατζηγιοβάνης έκανε δυνατό σουτ, αλλά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε εντυπωσιακά. Ένα λεπτό αργότερα, ο ίδιος παίκτης δοκίμασε ξανά, μετά από πάσα του Αϊτόρ, όμως η μπάλα σταμάτησε στους αμυντικούς.

Στο 79’, ο Φούντας πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι μετά από γέμισμα του Χατζηγιοβάνη, αλλά αστόχησε από κοντά. Στο 89’, ο Τσαντίλας επιχείρησε να απειλήσει, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στα σώματα των παικτών του ΟΦΗ. Το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.