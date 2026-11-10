Πρωταθλητές Ράλλυ Ελλάδας 2026 οι Καρανικόλας και Κακαβάς

Οι Επαμεινώνδας (Νώντας) Καρανικόλας και Γιώργος Κακαβάς κατέκτησαν το Πρωτάθλημα Ράλλυ Ελλάδας 2026.

Ο τίτλος κρίθηκε στον τελευταίο γύρο της διοργάνωσης, το 13ο Φθινοπωρινό Ράλι, όπου το ελληνικό πλήρωμα ολοκλήρωσε με δύο νίκες στους δύο τελικούς αγώνες της σεζόν.

Η νίκη στο 13ο Φθινοπωρινό Ράλι

Οι Καρανικόλας και Κακαβάς σημείωσαν τον ταχύτερο χρόνο στις πέντε από τις έξι Ειδικές Διαδρομές του αγώνα. Με αυτή την επίδοση επικράτησαν απέναντι στους Ιορδάνη Σερδερίδη και Fred Miclotte.

Ο Ιορδάνης Σερδερίδης διαθέτει πολυετή διεθνή παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στοιχείο που έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τελική επικράτηση του πληρώματος.

Τέσσερα χρόνια μέχρι την κορυφή του ελληνικού ράλλυ

Η πορεία των δύο πρωταθλητών ξεκίνησε με σποραδικές συμμετοχές και εμπειρίες στις ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Ακρόπολις. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, ο Νώντας Καρανικόλας και ο Γιώργος Κακαβάς εξελίχθηκαν αγωνιστικά, αντιμετώπισαν δυσκολίες και έφτασαν στην κορυφή του θεσμού.

Δεν είναι επαγγελματίες οδηγοί, καθώς συμμετέχουν στους αγώνες στον ελεύθερο χρόνο τους.

Ο Νώντας Καρανικόλας αναφέρθηκε στη σημασία της κατάκτησης του τίτλου, δέκα χρόνια μετά την πρώτη εμπλοκή του στους αγώνες ως συνοδηγός.

Ο 27χρονος Γιώργος Κακαβάς κατέκτησε τον τίτλο του συνοδηγού τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη επαφή του με τους αγώνες. Αναφέρθηκε στον έντονο ανταγωνισμό της χρονιάς, στη συνεργασία του με τον Νώντα Καρανικόλα και στη σημασία των δύο νικών στο φινάλε.

Πηγή Βίντεο: FACEBOOK – Φθινοπωρινό Ράλλυ