Η ΑΕΚ λύγισε τον Λεβαδειακό και κράτησε το απόλυτο στην έδρα της

Η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Λεβαδειακό στην Allwyn Arena, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, και διατήρησε το απόλυτο των νικών στην έδρα της.

Οι Βοιωτοί προηγήθηκαν στο 26’ με τον Κόμπναν, όμως η Ένωση έκανε την ανατροπή μέσα σε τέσσερα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γιόβιτς ισοφάρισε με πέναλτι στο 51’ και ο Βάργκα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 55’. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Μαρίν στο 80’.

Οι ευκαιρίες της ΑΕΚ και το προβάδισμα του Λεβαδειακού

Ο Λεβαδειακός απείλησε πρώτος, μόλις στο 4ο λεπτό. Ο Ποπέσκου εκτέλεσε απευθείας κόρνερ, με την μπάλα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι. Η ΑΕΚ απάντησε με συνεχόμενες επιθέσεις, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Κοϊτά στο 9’, ο Βάργκα στο 19’ και ο Γιόβιτς στο 22’ δεν βρήκαν στόχο.

Στο 11’ ο Βάργκα είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, έπειτα και από τον έλεγχο του VAR.

Στο 26’ οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα. Μετά από ωραία συνεργασία, ο Παντέα έδωσε στον Κόμπναν, ο οποίος κοντρόλαρε και με αριστερό σουτ έκανε το 0-1. Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει, με τον Ελιάσι να σταματά την προσπάθεια του Κοϊτά στο 34’. Στο 36’ η κεφαλιά του Γιόβιτς πέρασε λίγο έξω.

Η ανατροπή και η απόβολή του Μαρίν

Ο διαιτητής Μόσχου, αφού εξέτασε τη φάση στο μόνιτορ έπειτα από παρέμβαση του VAR, έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Γιόβιτς εκτέλεσε εύστοχα στο 51’ για το 1-1.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 55’, ο Γκατσίνοβιτς έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Βάργκα με δυνατή κεφαλιά ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1. Στο 62’ ο Μάριν απείλησε ξανά, με το σουτ του να περνά λίγο άουτ.

Στο 80’ η ΑΕΚ έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Μαρίν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Κωστή, έπειτα από υπόδειξη του VAR.

Στο 89’ ο Βιτάλις επιχείρησε σουτ, αλλά ο Ελιάσι απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ. Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να πάρει τον βαθμό στις καθυστερήσεις, όμως το δυνατό σουτ του Ποπέσκου στο 90’+5’ πέρασε ελάχιστα άουτ. Η ΑΕΚ κράτησε το 2-1 μέχρι το τέλος.