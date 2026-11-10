Ντοκ Ρίβερς: Ζήτησε συγγνώμη από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Συγγνώμη από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τις δηλώσεις του φέρεται να ζήτησε ο Ντοκ Ρίβερς, στέλνοντας προσωπικό μήνυμα στον Έλληνα σταρ.

Ο Αμερικανός προπονητής παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος όταν αναφέρθηκε στο μπασκετικό IQ του, ενώ υποστήριξε ότι η δυσκολία στην προπόνηση ενός σούπερ σταρ δεν αποτελεί προσβολή.

Ο πρώην προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς είχε προκαλέσει αντιδράσεις με όσα είπε για τη συνεργασία του με τον Αντετοκούνμπο. Συγκεκριμένα, είχε χαρακτηρίσει δύσκολη την προπονητική του διαχείριση και είχε αφήσει αιχμές για το μπασκετικό IQ του Έλληνα φόργουορντ.

Ο ίδιος ο Γιάννης εμφανίστηκε έκπληκτος όταν ενημερώθηκε για τις δηλώσεις, μετά από αγώνα των Μαϊάμι Χιτ. Παρά την αντίδρασή του, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να αφήσει την πικρία να τον επηρεάσει.

Το μήνυμα του Ρίβερς και η εξήγηση για τις δηλώσεις

Την επικοινωνία των δύο ανδρών αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Μαρκ Σπίαρς. Όπως ανέφερε, ο Ρίβερς έστειλε μήνυμα στον Αντετοκούνμπο, προκειμένου να του εξηγήσει τι εννοούσε και να απολογηθεί για όσα είπε.

Σύμφωνα με τον Σπίαρς, ο Αμερικανός τεχνικός υποστήριξε ότι ο χαρακτηρισμός «δύσκολος στην προπονητική» δεν είχε προσβλητική διάθεση. Αντίθετα, όπως εξήγησε, θεωρεί ότι οι κορυφαίοι παίκτες είναι συχνά απαιτητικοί στην προπόνηση.

Μάλιστα, χρησιμοποίησε ως παραδείγματα τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Λούκα Ντόντσιτς, επισημαίνοντας ότι και εκείνοι είναι δύσκολοι στην προπονητική. Όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος, ο Ρίβερς θεωρούσε ότι η συγκεκριμένη αναφορά ήταν στην πραγματικότητα κομπλιμέντο για τον Γιάννη.

Ωστόσο, διαφορετική ήταν η θέση του για το σχόλιο σχετικά με το μπασκετικό IQ του Έλληνα σταρ. Ο Ρίβερς παραδέχτηκε ότι εκεί έκανε λάθος, καθώς, όπως εξήγησε, ήθελε να αναφερθεί στην αίσθηση του παιχνιδιού και όχι στην ευφυΐα του Αντετοκούνμπο.

Πηγή Βίντεο: X – Heat Central, Hater Report & The HEAT Realm