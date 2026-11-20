Ο Τάσος Δελημπαλταδάκης άνοιξε πρώτος τον χορό των επίσημων υποψηφιοτήτων για την προεδρία της ΕΟΚ, γνωστοποιώντας την απόφασή του να διεκδικήσει τον θώκο της Ομοσπονδίας, την ώρα που η διορία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 6 Δεκεμβρίου.

Ο νυν εκτελεστικός διευθυντής του Σπόρτινγκ, ο οποίος διαθέτει μακρά πορεία στο μπάσκετ ως γνωστός ατζέντης, πρώην σύμβουλος στο Δ.Σ. της ΕΟΚ και πρώην κομισάριος της Elite League, έκανε επισήμως την αρχή. Σημειώνεται ότι πρόθεση να κατέλθει στις εκλογές έχει εκδηλώσει και ο Παναγιώτης Φασούλας, ενώ, βάσει πληροφοριών, το ενδεχόμενο συμμετοχής στη διαδικασία σταθμίζει και ο Μάνος Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά η δήλωση υποψηφιότητας του Τάσου Δελημπαλταδάκη:

«Αποφάσισα να διεκδικήσω την Προεδρία της ΕΟΚ, έχοντας ως εφόδια τα 40 και πλέον χρόνια παρουσίας και εμπειρίας μου στο ελληνικό και διεθνές μπάσκετ, με πολλές διαφορετικές ιδιότητες και σε όλο το εύρος του αθλήματος.

Ξεκινώ αυτή την προσπάθεια με δύναμη, αποφασιστικότητα και, πάνω απ’ όλα, με βαθιά αίσθηση ευθύνης. H μαζική εμπιστοσύνη που έλαβα στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες, με 397 σωματεία να με τιμούν με την ψήφο τους, όταν διεκδίκησα και πέτυχα την εκλογή μου ως ανεξάρτητος υποψήφιος παραθέτοντας τις ιδέες μου για το άθλημα, δεν αποτελεί απλώς ένα σημαντικό σημείο αναφοράς, αλλά μια ηθική δέσμευση που αισθάνομαι ότι οφείλω να τιμήσω.

Χωρίς χρίσματα, εξαρτήσεις και προσωπικές δεσμεύσεις. Με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του ελληνικού μπάσκετ. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν άνθρωποι του μπάσκετ με διαφορετική οπτική των πραγμάτων από τη δική μου. Ζητώ και από αυτούς όμως, να δώσουν σε μένα και τους συνεργάτες μου την ευκαιρία να δείξουμε τι μπορούμε να πετύχουμε και να είναι αυστηροί αλλά δίκαιοι κριτές μας, αφού όλοι θα προσπαθούμε για το κοινό καλό.

Πιστεύω ακράδαντα ότι ακόμη και μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα μέχρι τις επόμενες εκλογές, μπορούν να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές, με όφελος για τα σωματεία, τους αθλητές, τους προπονητές και ολόκληρη την μπασκετική οικογένεια. Δε θα πούμε ότι παραλαμβάνουμε «καμένη γη», δε θα μηδενίσουμε τα πολλά θετικά του ελληνικού μπάσκετ, αντίθετα αυτά θα αποτελέσουν το κίνητρό μας και το εφαλτήριο για να προσπαθήσουμε να το πάμε όσο ψηλότερα γίνεται.

Διεκδικώ την ευκαιρία να προσφέρω, να ενώσω δυνάμεις και να αφήσουμε όλοι μαζί ένα θετικό αποτύπωμα. Το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται συνεργασία, συλλογικότητα και πράξεις.

ΤΟ ΕΜΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΩ

ΤΑΣΟΣ ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕOΚ»